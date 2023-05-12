國民黨3月通過成立選策會，成員包含因炒股案及賄選案被判刑的立委傅崐萁與前台南市議長李全教，引發爭議，新北市議會民進黨團今質詢新北市長侯友宜，未來投入總統選舉後會不會拜訪這些重要的地方樁腳，侯認為，周遭親戚朋友可能難免有一切過往，如能為國家努力做事，一個人不是看一時，應看一輩子，不能因一件事就貼一輩子標籤，但要用最高標準來檢視自己。

民進黨市議員張維倩今在議會詢問侯友宜，當時選策會名單出爐後，侯曾在臉書表示：「拒絕黑金在任何政黨出現。」宣示對黑金深惡痛絕，但國民黨內確實有些令人質疑的人參與，侯回應，「謝謝大家關心國民黨，國民黨內部有機制，尊重國民黨機制。」

面對綠營議員猛問黨內誰是黑金？ 新北市長侯友宜回應，用最高標準檢視自己。（葉德正攝）

張維倩追問：「什麼叫黑金？」，侯回應，每個人定義不同、心中都有一把尺，他是警察出身，對作奸犯科的人，尤其很多過往很清楚有證據、有被判決的，對這些事實非常在意，但不盡然說每個人有過去就不能有未來，如能夠洗心革面，能夠為國家人民做更多事的，我們還是要給予肯定，尤其在重要職位，清廉與操守很重要。

張維倩接著問：「是否代表就算過去有黑金背景，只要知錯能改、善莫大焉，我們就能有限度接受他？」侯友宜答詢，過去及現在都要接受檢驗，身為政治人物要以更高的道德標準被檢驗。「如已知道這人有黑金背景，是否會想保持距離？」，侯反問：「你是指哪個人？以前過往與現在、未來是什麼，用自己高標準看待自己。」

市議員李余典、彭一書詢問「李全教、傅崐萁是黑金嗎？」侯表示，從來都不會針對評論哪一個人是黑金，並提醒議員，不要在議會殿堂利用免責權去批評哪一個人是不好的，回歸到市政議題。彭一書追問：「未來如選總統是否會跟他們合作？」我不會回應如果跟未來的事。

市議員邱婷蔚則直言，侯稱一生目標都在打擊犯罪，未來如選總統，這些人不適合放在你的競選團隊，代表政治無法進步改革，畢竟侯一路走來都是漢子形象，有黑金標籤的人放在你的競選團隊是扣分。