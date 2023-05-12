研究發現，在今年3月，數千家社區銀行和小型地區銀行的存款相對穩定，而那些「超級地區銀行」流失的存款則流向了規模最大、具有系統重要性的銀行。

儘管矽銀在3月10日倒閉，緊接著Signature Bank在3月12日倒閉，引發銀行擠兌情況將擴大的擔憂，但紐約聯準銀行的研究指出，問題集中在幾家彼此沒有關聯性的金融機構，而這是聯準會官員早已得出的結論。

有人擔心銀行業遭逢此劫可能引爆一波整併潮，小型金融機構可能消失，進而衝擊小型企業貸款。但報告指出，即使是規模達1000億美元的銀行也「相對未受到影響」，而在3月中旬的銀行倒閉事件爆發後，規模最小的金融機構存款幾乎沒有任何變化。這可能是因為小型銀行擁有擔保的存款比例往往較高。矽銀未具擔保的存款比例偏高，是該銀行倒閉的主要原因之一。

與此同時，美國聯邦存款保險公司（FDIC）周四表示為了這場銀行業危機掏出約160億美元，未來擬由未投保存款超過一定比例的大型銀行來承擔超過95%回補存保基金所需的資金，全美約113家資產超過500億美元的大型銀行將受到影響。而資產不到50億美元的銀行則不必支付任何費用。