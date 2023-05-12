燦坤寧夏店不僅大手筆升級整裝，亦針對商圈營運策略及觀光客群採購需求，重新調整門市定位與產品布置。開幕慶期間更獨家發行「燦坤陪你悠遊台灣」開幕紀念版悠遊卡，消費滿2500元即贈一張，限量送出。

寧夏夜市是外國人眼中最具國際化格局的星級夜市，多年來吸引全球各地YouTuber慕名而來。燦坤表示，夜市商圈潛伏巨大經濟能量，寧夏店的翻新整裝是燦坤拓展觀光商機的重要布局，把握坐落於民生西路與寧夏路交叉路口的地理優勢，目標讓燦坤寧夏店成為寧夏夜市入口處的醒目地標，向全世界展示台灣3C商品。