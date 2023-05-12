恆生科技股指數漲1.20%，京東集團首季轉盈，股價飆漲近7%，表現最佳。萬國數據跌近10%，跌幅最大。

基本金屬價格下跌，中國宏橋盤中重挫8.3%，在藍籌中表現最差。

中芯國際漲2.2%，公司高層表示，雖然全球市場仍處於底部，但近來觀察到不同領域的客戶信心回升。執行長趙海軍表示，比起3個月前，部分標準產品需求已經觸底。