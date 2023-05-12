《港股》恆指近持平 京東轉盈股價飆 12:282023/05/12 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 隔夜美股道瓊指數和標普500指數收黑，以及陸股走跌帶來壓力，周四香港恆生指數盤中幾近持平，報19724.93點。國企股(H股)跌0.20%，報6708.48點。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恆生科技股指數漲1.20%，京東集團首季轉盈，股價飆漲近7%，表現最佳。萬國數據跌近10%，跌幅最大。 基本金屬價格下跌，中國宏橋盤中重挫8.3%，在藍籌中表現最差。 中芯國際漲2.2%，公司高層表示，雖然全球市場仍處於底部，但近來觀察到不同領域的客戶信心回升。執行長趙海軍表示，比起3個月前，部分標準產品需求已經觸底。 #轉盈 #盤中 #20% #恆指 #京東 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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