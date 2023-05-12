女輔導長登SWAG吐轉行心聲 喊「開創自己時代」曝尺度規劃 @chinatimesent

前中尉女輔導長「內內」因性愛片外流遭軍方汰除，日前宣布加盟成人平台SWAG，成為全台熱門話題人物之一。昨（11日）內內釋出一段15秒短片，詢問大家穿哪套最好？釣出大批網友留言，點讚數最高的是「不穿最好看」；對此，內內哭笑不得地回應。

內內11日在IG上傳一段15秒的短影片，寫道：「大家覺得內內穿哪一套更好呢？」畫面中，內內穿一套豹紋比基尼，只遮住三點，大方展露刺青和好身材，下一套她換上黑色套裝，西裝外套裡完全沒穿，飽滿的C級上圍若隱若現，令人看得血脈賁張。

網友看完這段影片，紛紛留言：「西裝最頂」、「看到直接暈，沒辦法選」、「還是覺得軍服比較有感覺」、「若隱若現比較吊胃口」，其中一則留言為「其實看來看去還是不穿最好看（誤）」，釣出內內本尊回應：「你給我去跑1600！沒跑完不准吃午餐！」文末還附上哭笑不得的表情貼圖，另一位網友亦鼓吹她不要穿，內內則回覆：「不要公然色色！」

內內與SWAG簽約2年，年薪比中尉高出5倍，預計可達300萬，她直言金錢是很大的誘因，目前先以大尺度影音和性感寫真為主，家人、男友都支持她的決定。同時，內內也提到簽約的另一個原因，是想呼籲其他同為網路性暴力的受害者，一定要為自己發聲，「我願意拍，不代表我願意被外流！」而SWAG官方表示，對女輔導長內內的加入感到非常興奮，認為她不僅能展現性感，也能傳達自我價值和面對困難的勇氣，充滿正向態度，必定是個很有影響力的人。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。