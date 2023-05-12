業者指出，疫情期間，美國消費者居家工作時間變長，又有政府補助金，購屋及修繕需求遽增，連帶對圓鋸機、桌上工具、釘槍及自動鉋木機等電動工具需求大增，當時運費飆漲，客戶提前下單，帶旺鑽全、巨庭及錩泰三家電動工具廠，2020、2021年連續兩年營收及獲利都大幅成長。美國聯準會2022年2月開始升息以來，美國房屋銷售及修繕市場需求急遽萎縮，品牌客戶去年第二季末起去化庫存，只下急單，鑽全、巨庭及錩泰三家電動工具廠外銷都以美國為主力市場，客戶打噴嚏，今年第一季營收全下滑，又要認列匯損，獲利都比去年同期腰斬。

鑽全第一季營收8.01億元、本業利益1.08億元、本期淨利0.87億元、EPS從去年同期1.49元降至0.63元。

錩泰第一季營收5.87億元、本業利益0.42億元、本期淨利0.31億元、EPS由去年同期2.2元劇減為0.40元。

巨庭第一季營收2.54億元、本業獲利僅30.5萬元，本期淨損347.3萬元，由盈轉虧，每股虧損0.05元，無法與去年同期EPS為1.50元相比。

鑽全、巨庭及錩泰都認為，美國主要客戶還在去化庫存，第二季下單不如疫情期間熱絡，仍優於第一季。巨庭目前在手訂單2、3個月，看好今年營運可望逐季好轉。