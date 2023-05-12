下單前一定要看清楚！Uber Eats 優食今天宣布，5月12日起， 消費者在 Uber Eats App 商家頁面時，可能會看到一個「閃電符號」，這代表該商家所在的區域目前處於外送員數量無法應付需求的情況，外送費用會因此提高。

另一個價格上的結構改變是除了外送費，還多了「服務費」，6月中下旬起，消費者將在 Uber Eats App 商家頁面看到平均較低的外送費，並且在結單時看到新增的「服務費」項目。消費者在使用 Uber Eats App 點購商品時， 會看到App頁面上顯示的相關公開資訊，如預估外送時間、外送費金額、服務費金額、商家及會員標示等資訊，並依照當下需求確認訂單。

不過「服務費」的相關變動及其使用者條款，Uber Eats方面表示近期才會做說明。

Uber One 會員既有的無限次0元外送費優惠不受這次調整影響。