Jokic has 20 PTS 👀



Nuggets lead Game 6.



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沒想到這場西區準決賽G6，打完首節就幾乎宣告勝負已定！趁著太陽少了保羅、艾頓兩大主力，西區龍頭金塊13日靠著「小丑」約基奇32分、10籃板及12助攻的季後賽生涯第11次大三元，最後以125比100輕取地主太陽，4勝2敗戰績宣告成為本季首支闖進分區冠軍賽球隊，對手將是「湖勇大戰」勝隊。

頓失保羅、艾頓兩名主力的地主太陽，一開賽雖還可跟金塊陷入糾纏局面，卻在首節快結束前，被約基奇攜手波普打出誇張17比0，首節結束，金塊44比26大幅領先，光在首節，波普獨拿17分，約基奇14分、5助攻與4籃板。

第二節開始，賈瑪莫瑞兩罰俱中，助金塊把這波跨節攻勢變成19比0，接著更擴大領先到32分，不僅太陽守不住約基奇與波普，杜蘭特半場更是11投2中，僅拿8分，打完上半場，金塊81比51領先，更在半場只出現2次失誤。

太陽雖在第三節開始打出11比4，金塊卻在暫停過後回穩，就算約基奇很快吞下個人第4犯，金塊換成賽前傳出感冒的賈瑪莫瑞爆發，讓太陽始終無法縮小差距到20分以內，打到比賽還剩6分多鐘，太陽就換下兩大主力宣告投降。

除了約基奇今年季後賽第5次大三元，賈瑪莫瑞也替金塊貢獻26分，波普21分，布魯斯布朗替補拿下13分，麥克波特10分；太陽以佩恩31分最高，杜蘭特23分、5助攻與5籃板，太陽當家射手戴文布克全場投13中4，僅拿12分，成為太陽主場慘敗淘汰的頭號罪人。