有些人表現出色或運氣太好，容易升遷迅速、遇貴人相助，就可能遭人嫉妒。日本網站「占TV」近日分析12星座，列出容易被嫉妒的星座排行榜，最後一名是巨蟹座，對人和藹可親，讓人難以討厭，第一名則是雙魚座，太愛撒嬌容易引人嫉妒。

第12名、巨蟹座

巨蟹座性格溫柔，對每個人都很友善，願意自我奉獻去幫助別人，在他人心中宛如一片淨土，非常難被嫉妒。

第11名、金牛座

金牛座屬於慢活出細工類型，在緩慢的步調下，鮮少引起他人嫉妒之心。

第10名、處女座

處女座性格內向，不喜歡與人衝突，為了不被嫉妒，盡量表現低調。

第9名、水瓶座

水瓶座想法獨特，工作上容易獲得成功，不過也因思維異於常人，所以並不會成為被嫉妒的對象。

第8名、天蠍座

天蠍座擁有獨特魅力，還保有神秘感，總是能勾起人想認識的慾望，並沒有遭嫉的特質。

第7名、射手座

射手座奔放自由，過著無拘無束的生活，容易讓某些人羨慕。

第6名、雙子座

雙子座說話有趣、受人歡迎，與人聊天時常不知不覺成為話題中心，也正因人緣好，所以成為被嫉妒的對象。

第5名、牡羊座

牡羊座個性直率又真誠，總是直來直往，這點容易被他人嫉妒。

第4名、摩羯座

摩羯座非常能幹，把工作視為生活重心，比任何人都快找到工作或晉升機會，自然容易引起嫉妒。

第3名、獅子座

獅子座擁有領導才能，做起事來駕輕就熟，生來就具有特別的光環，在群體中容易成為主角，而且行為端莊，也會獲得周遭人的欽佩，再加上獅子座存在感強，難免會受到嫉妒的眼光。

第2名、天秤座

天秤座通常顏值都很高，由於外表出眾，自然容易受到特別的關愛，使有些人產生嫉妒之心，心想「他們不就是靠長相，才會拿到好處」。不過天秤座善於交際，待人友善，知道如何與嫉妒對象相處，讓對方的嫉妒轉為憧憬。

第1名、雙魚座

雙魚座性格有些冒失，也正因為如此，所以旁人看到後，多半都會提供協助，善於撒嬌的他們自知，不能依賴別人，會盡量自己來，無奈能力卻不夠，遇到難以處理的狀況時，總會有貴人出現而嚐到甜頭，有些人看得既羨慕又嫉妒。