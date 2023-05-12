為實現媽祖慈悲濟世之精神，新竹市長和宮主委楊金土及各委員請示媽祖同意後，購置全新打造、安全性完備、總價值超過451萬元的消防警備車4輛捐贈給新竹市消防局，並選在12日媽祖誕辰的好日子，由新竹市長高虹安親自主持消防警備車啟用儀式。

長和宮外媽祖香火鼎盛是新竹市文化信仰中心，長期投入社會公益服務、造福人群，在得知新竹市各消防大隊災情勘查用之消防警備車老舊不堪使用後，特別捐贈消防警備車4部，擴大新竹市的救援能量，解決市民救災需求。

今消防警備車啟用儀式上，由新竹市長高虹安代表市府接受捐贈，並回贈感謝狀及消防警備車紀念模型，感謝長和宮楊主委及各委員們熱心公益、慈悲大愛之善舉。

高虹安說，今天是農曆3月23日媽祖生，長和宮以捐贈消防警備車方式祝壽媽祖娘娘生日，感謝長和宮對市政工作的支持並持續挹注救災資源，不僅提供市民更好的救災品質，也提供消防同仁更安全的保障，市府會善用受贈的消防警備車，投入救災行列，並持續加強救災訓練及宣導工作，提昇為民服務的品質，時時守護市民安全。

長和宮主委楊金土說，長和宮長期推動公益及文化歷史，秉持「取之於社會，用之於社會」精神，只要社會需要，長和宮都會全力支持，感謝消防同仁冒著生命危險保護市民財產跟生命，未來若有設備、器材需求，長和宮都會繼續支持。

消防局長李世恭說，因時代變遷建築物搶救困難度增加，且近年極端氣侯造成災害型態不斷複雜化，以致現今救災資源的需求也不可同日而語，感謝民間及宗教團體的大力支持，讓消防資源更加完備，助消防弟兄可無後顧之憂全力投入救災，維護市民生命財產安全。