新竹縣AI智慧園區繼緯創資通、普生公司及智邦科技等陸續進駐動土興建企業大樓後，12日由第4家企業義隆電子舉行AI智慧園區總部大樓動土典禮，預計2026年完工啟用。縣長楊文科則將動土喻為「完成AI智慧園區的最後1塊拼圖」，新竹縣朝向智慧城市邁進。

義隆電子為全球知名的人機介面晶片領導廠商之一，也是跨國營運的半導體晶片設計企業，專精觸控板模組、觸控螢幕晶片、以及帶筆功能的觸控螢幕晶片、生物辨識晶片、指向裝置的研發等等。縣府產業發展處表示，12日動土的AI智慧園區總部大樓，預計2026年完工啟用。

義隆電子董事長葉儀皓致詞表示，義隆電子AI智慧園區總部大樓外貌是以「竹北之門」的設計概念，呈現雙塔且大器的氛圍，希望這棟大樓能夠成為新竹縣的新地標，也是高速公路旁最有特色的建築。

AI智慧園區楊文科致力推動的五支箭政策之一，楊文科指出， AI智慧園區預估可以創造4000個就業機會、1000億元產值。新竹縣目前正推動智慧交通，朝向智慧城市邁進，AI智慧園區對於新竹科學園區半導體產業，可以帶來很大的商機，也引領竹科IC產業的發展。此次義隆電子動土，好比是完成新竹縣AI智慧園區的最後一塊拼圖。

產發處指出，AI智慧園區設立初衷為導入AI與產業接軌，同時作為創新育成基地，成為技術交流與產學合作平台。期待園區全面營運後，將成為兼具智慧研發與設計示範、產學合作與技術交流、友善環境與產業群聚的產業新創基地，並為落實科技首都、幸福竹縣的城市願景再進一步。