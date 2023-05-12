散裝航運龍頭慧洋今日召開2023年股東常會，董事長藍俊昇表示，今年營運表現會愈來愈好，不然就處分一些舊船來補，他推估今年最旺行情在第二季，也就是5、6月，運價指數再怎麼跌都還在1萬點，指數未來應該會上漲，6月有會大反彈，但反彈幅度不能確定，這跟船的供需有關，因為過去幾年貨櫃船市場旺，船廠都在造貨櫃船，但貨櫃船今年終於交付得差不多，開始造散裝船。

慧洋於今日股東會中承認2022全年財務及營業報告書及盈餘分配案，受惠散裝榮景續旺，全年每股稅後盈餘（EPS）14.16元，連續兩年賺逾一個股本，並將配發現金股利6.5元，配發率近5成，以前一日收盤價61.80元計，現金殖利率逾10％，同時亦積極優化集團財務體質，將2022年度負債比降至五成以下。

慧洋指出，今年散裝航運市場在2月下旬落底並持續回溫，推升慧洋單月自結於3月份開始重回獲利表現，累計前4月自結獲利為0.21元；5月初則受到中國五一及日本黃金週假期影響，使BDI指數略為回檔，然而第二季起南美穀物進入收成出口旺季，可望活絡中小型船舶運輸需求，第二季維持審慎樂觀態度。

不僅如此，今年正式上路的船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保法規，將加重市場老舊船舶淘汰壓力，慧洋今年亦將營運重點放在提升船隊營運效率，以新船採購方面，今年度董事會已陸續通過7艘40000噸高規格Handy散裝貨輪，累計目前共有17艘新造船訂單，並將依序於明後年起開始交船加入船隊營運。

在舊船汰弱方面，今年起已陸續公告處分5艘舊船，處分利益將依實際交船時程認列，並仍有多艘船舶正在洽談中，由於二手船舶在短程、開發中國家港口設施限制下仍有一定市場需求，今年將擴大船舶汰換佈局，目標推動集團船齡年輕化。

藍俊昇強調，兩大環保法規上路影響船速與週轉天數、以及過去3-5年新造中小型船舶訂單偏低情況下，樂觀全球散裝運力缺口，慧洋擁有業界最多數量節能船隊，將可望受惠。