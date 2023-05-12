基隆市長謝國樑（中）與交通處長王圳宏（左二）搭乘1815了解通勤狀況。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑12日一早就搭乘1815了解通勤現況。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

未來將加開的1815區間車班次路線示意圖，其中1815H將於尖峰時刻從國家新城站發車，讓末端通勤民眾不會因客滿無法上車。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為持續解決基隆民眾通勤問題，基隆市長謝國樑市長12日一早6時許，在交通處長王圳宏陪同下，前往麥金路長庚醫院對面站牌排隊候車，搭乘國道客運1815路線班車前往台北市，除了討論1815路線的紓解方案外，謝也期盼自下周一（15日）起透過加開區間車次，紓解國家新城至長庚醫院等主要站點通勤民眾的搭車需求。

謝國樑指出，1815客運路線因為從金山、萬里一路行駛過來，但停靠站數多，至長庚醫院站時，常導致末端站民眾搭不上車。因此，交通處除持續處理9026路線規畫外，也針對民眾搭不上1815之情形，積極與國光客運及公路總局協調。

謝國樑表示，根據交通處與國光客運研擬的方案，1815包含忠孝線及南京線，將在尖峰時間安排空車自國家新城發車，沿途經過樂利三街站、婦幼中心到長庚醫院站、富錦天下站後，直上高速公路，相信可以紓解沿線的通勤民眾的需求。

交通處長王圳宏指出，國道客運1815路線分為忠孝線及南京線，由金山發車行經逾40站才上國道1號，導致長庚醫院周邊等末端站乘客候車時間較長，經市府與國光客運及公路總局台北區監理所協調後，試辦加開自國家新城站發車之區間車。

王圳宏說，目前國道客運1815忠孝線區間車（即1813H）於上午尖峰時段已有5班次，規劃於6時40分至7時30分間加開3至5班次；另將加開1815南京線區間車，於同時段行駛3至5班次，預期可有效疏運候車人潮。方案預計自15日起試辦，並將視候車狀況滾動式檢討。

基市府強調，自謝市長上任以來，已多次在上下班尖峰時間，搭乘各國道客運以及台鐵班車，也邀請客運業者到市府進行「午餐便當會」，並與公路總局、監理站及鐵路局等單位進行多次會商，希望能夠提供通勤市民更好的交通環境。