美系針對祥碩出具最新研究報告，祥碩第一季每股賺5.6元，季增加23%、年減少54%，低於該外資原先預估，主要是因為業外收益較弱所致；單季營收14億元、季增加39%、年衰退4%，則是超出市場預期，動能來自ODM急單；在產品組合轉佳下，單季毛利率53%。

展望第二季，美系外資表示，有鑑於轉投資貢獻較低，調降祥碩第二季每股收益12%，但單季營收將會受益於ODM出貨量提升而成長，至於毛利率則預估落在52.6%，現階段將祥碩目標價由1380元調降到1300元、評等維持加碼。

美系外資表示，就2023年來說，祥碩因主要客戶(AMD)的市占率將提升到逾2成，故營運仍會相較2022年成長，且該客戶2024年、2025年也會持續提升在高階產品的市佔率，另外，祥碩USB4 Device端目前已經通過認證，Host端也預計在2024年量產，扮演祥碩新品動能。

歐系外資表示，受惠AMD拉貨，祥碩第一季營運出現反彈，看好該反彈將延續到第二季，預期祥碩第二季營收將季增加5%，主要利多來自於AMD市占率持續提升以及大陸市場需求改善，目前祥碩主機控制器出貨量仍低於ovid 之前水準，該復甦狀況應該會持續到下半年，也看好祥碩在在AMD和USB4升級的支持下，2023~2024年將迎來復甦。目前維持祥碩目標價1200元、評等中立。

亞系外資表示，祥碩第一季營收、毛利率優於預期，且有鑑於需求改善和庫存去化，祥碩預計未來幾個季度需求穩定，毛利率目標為 50-55%。祥碩USB4新產品目前進展順利，可望進一步推升2024年營運，故將祥碩2023、2024年EPS提高8%、7%，並將目標價由1000元調升到1300元、維持評等買進。