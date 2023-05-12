近年詐騙集團猖獗，手法無孔不入，中華郵政公司去年度通知警方到場協助成功攔阻詐騙案件1173件、金額達5億2208萬元，有員工1年擋下7件詐騙，獲得行政院頒獎。

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會5月11日舉辦「金融業打擊詐欺高峰會」，會中表揚全國10位臨櫃關懷提問成效優異的基層行員，中華郵政公司由彰化光復路郵局襄理李容慈代表接受行政院長陳建仁頒獎。

中華郵政表示，該名襄理去年年成功攔阻詐騙案件共7件、約160餘萬元，於彰化大竹郵局擔任櫃檯經辦期間，遇80歲老伯伯臨櫃，聲稱姪女房屋被颱風吹壞須修繕，堅持匯款40萬元，經積極關懷提問，察覺為「猜猜我是誰」詐騙手法，成功保全老伯伯存摺僅有的存款。

中華郵政指出，2006年起即設立專責單位、設訂預警指標，建立資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易機制，每日由專人進行查核研判，另透過完善的員工教育訓練，加強臨櫃關懷提問等，守護民眾財產。