大美人洪欣日前閃電宣布與小10歲張丹峰14年婚姻告終，被指是小三的經紀人畢瀅則是私下表示其實指是夫妻吵架，還不到離婚的程度。昨(11日)港媒報導，洪欣已經鐵了心離婚，已將和莫少聰所生的兒子張鎬濂改姓為洪鎬濂，此舉一出引來大批網友讚好。

洪欣人美，過去感情路卻不順，2000年和莫少聰生下一子莫鎬廉卻沒結婚，她後來獨自扛起照顧兒子的責任，2008年改嫁給張丹峰時，也將兒子改姓為張鎬濂，而張鎬濂遺傳了父母高顏值基因，不僅身高有188公分，長相也相當帥氣，2019年參加選秀節目正式出道。

傳聞洪欣已經將兒子張鎬濂改從母姓為洪鎬濂。（圖／翻攝自張鎬濂Ashley微博）

未料洪欣近日閃電發文，宣告已經和張丹峰不再是夫妻關係，並稱張丹峰多次刪她的文章，不讓她對外公開此事，之後才承認兩人各走各的了，昨《香港01》更進一步報導，洪欣已經出手，將兒子從張鎬濂改從母姓為洪鎬濂，與張家徹底決裂斬斷關係。

對此，《鳳凰網娛樂》先前報導，有知情人表示「洪欣或許要淨身出戶了！張丹峰和畢瀅早就轉移好了資產，公司都提前註銷了」，查詢相關資料畢瀅名下兩家企業北京峰焱文化有限公司、晞彤（上海）影視文化工作室早在2019年申請註銷，不知何故。而從頭到尾喊冤的畢瀅與朋友對話截圖也流出，她除了強調自己並非第三者，還稱洪欣、張丹峰沒有要離婚，「沒離婚，早上我還給她打了電話，說是吵架了，給他們點時間吧」，看來真相只有當事人才知悉。