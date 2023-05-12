攸關病患權益、倫理議題的《再生醫療法》日前完成黨團協商，接下來將進入三讀程序，引發學界、民團不滿。時代力量立委陳椒華今早召開記者會，批評協商過程有嚴重瑕疵，無法同意政院版草案將病患當白老鼠、拒絕禁用風險高的異種細胞、允許家長幫胎兒決定提供細胞的倫理問題。她與國民黨立委游毓蘭共同向執政黨喊話，呼籲執政黨傾聽，提出讓人信任的作法。另據記者掌握最新進度，原訂在今日院會完成立法程序的《再生醫療法》，也將延至下周二再議。

《再生醫療法》政院版草案爭議多，民間為此發起連署活動，至今已有超過600名學界、民間團體及個人連署提出質疑，但諸多爭議條文都被外界詬病未充分討論。醫療改革基金會表示對執政黨失望，中研院士陳培哲也直言立法院是「執政黨的立法院」，另消基會也喊話立法機關要秉諸良知。

陳椒華今早與游毓蘭共同召開記者，宣布時代力量黨團拒絕簽署協商結論。其中爭議大的政院版草案第9條，衛福部長薛瑞元也曾鬆口坦言太寬鬆，會有醫療品質安全的疑慮，這表示該條文是不安全的，而且第2款情況更允許在初步有效的前提下，不需申請許可就能使用再生技術，陳椒華直言是把病人當白老鼠，時代力量不能同意。

在立法院長游錫?主持的協商前，立法院也有過3次協商，衛福部曾同意在第3條中禁止異種細胞的使用，原因是異種細胞現在沒有實際的運用案例，以牛、豬、羊、兔等動物細胞打入人體會有風險。陳椒華希望納入條文中禁用，遭到其他委員反對，因此後來妥協放在說明欄，衛福部也同意了，卻在5月10日的院長協商中髮夾彎，將原本同意的內容拿掉。時代力量再提出修正動議，也未獲接受。

除了第9條、第3條，陳椒華也反對第16條允許家長為胎兒做出提供細胞的決定，這項條文有違醫療倫理，而時代力量提出修正動議也未得到充分討論，這也是時代力量黨團拒簽協商結論的理由。

游毓蘭指出，黨團協商過程中有很多「亂流」，有些委員受不同利益團體的施壓，為排除障礙，就利用群體的言語暴力，讓提出質疑的陳椒華知難而退。她以陳椒華此次的表現為傲，陳椒華是藥學專家，有知識分子的風骨，堅持自己的信念和價值，雖然她們不同政黨，但尊重陳椒華的堅持，希望執政黨、衛福部能傾聽她們的聲音。

陳椒華呼籲行政院重新提出讓人信任的辦法，時代力量才會在政黨協商結論簽名。草率的簽名不是最好的作法，她也不希望被執政黨碾壓。她批評執政黨，不能用不合理的方式和理由，為業者開後門，必須要對國人有交代。