高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案今天舉行開工動土典禮，行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁等人蒞臨參加。（林雅惠攝）

高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案今天舉行開工動土典禮，行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁等人蒞臨參加，興建工作預定於2025年底完成，完工後既有汙水廠處理容量將由2萬噸提升為5萬噸，新建之再生水廠每日可供應再生水3萬噸予台積電楠梓園區廠，將大幅紓減高雄地區用水壓力及周遭水庫供水負荷。

高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案今天舉行開工動土典禮，行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁等人蒞臨參加。（林雅惠攝）

高雄市長陳其邁表示，橋頭再生水廠未來會有3.5萬噸，及楠梓再生水廠會有7萬噸，總共10.5萬噸在北高雄來供這一些產業的需求使用。（林雅惠攝）

高雄市長陳其邁表示，高雄市政府近年積極辦理再生水推動計畫作為產業的新興水源，將汙水處理廠的放流水回收再利用，目前南高雄已建置鳳山及臨海2座再生水廠，目前每日可供應7.8萬噸再生水給臨海工業區。

北高雄地區近年推動產業轉型及半導體S廊道，因應台積電公司即將進駐楠梓產業園區，其製成用水也承諾需100％使用再生水，因此第一階段由橋頭再生水廠每日提供3萬噸再生水。

陳其邁表示，橋頭再生水廠未來會有3.5萬噸，及楠梓再生水廠會有7萬噸，總共10.5萬噸在北高雄來供這一些產業的需求使用。若再加上鳳山跟臨海兩大再生水廠，高雄的再生水未來供應就可以達到21萬噸的再生水供應，這對於產業以及水資源能夠更多元的開發、利用會有更大的幫助。

行政院長陳建仁表示，高雄往高科技發展後，水電的供應非常重要。（林雅惠攝）

行政院長陳建仁說，高雄往高科技發展後，水電的供應非常重要，他提到曾在台北與一群國際委員開會，這群委員開完會一致想參觀台積電，台積電董事長就推薦他們去參觀台積電再生水廠，表示台積電尊重社會責任，要用綠能、再生水來使它的生產能夠符合最高標準，這是個正派經營的企業，難怪台積電成為世界上尊重及依賴的高科技產業。

高市府水利局表示，橋頭再生水廠建設總經費約50億元，由內政部補助92％，其餘由高市府自籌支應，興建項目包含汙水處理廠擴建、再生水廠及取、輸水管線新建工程等，3年後興建完成後有15年營運管理，已於2022年底由橋頭水務股份有限公司得標辦理，預計於2025年底完工，2026年1月正式營運供水。

水利局指出，橋頭再生水廠已依產業需求客製化水質，搭配智慧管網監控，穩定再生水供應，後續也將配合產業需求繼續推動每日7萬噸楠梓再生水廠的建設，產製再生水供應楠梓產業園區等使用。