路透社報導，美國政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，阻擋移民入境的美國法典第42卷（Title 42）將於5月11日午夜到期，數百名移民在墨西哥蒂華納（Tijuana）和美國聖地牙哥之間的邊境紮營。

他們當中有一些人已經被困了將近一週，希望向美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）官員自首，但卻落得在野外等待，陷入法律困境的下場。

28歲的越南男子透過高達10公尺的邊境柵欄說：「我們又累又餓，我已經在這裡待了6天。拜登總統，我請你救救我們，拜託。」

移民之間充滿了困惑，雖然法典第42卷到期可能將提供更好的庇護機會，但取而代之的新規則將拒絕向幾乎所有非法越境的移民提供庇護，迫使他們決定要現在還是之後再跨越邊境，自己在美國才會有更好的生活機會。

湧入美墨邊界的約400名移民來自世界各地，路透社今天訪問了來自越南、阿富汗和哥倫比亞的人。他們在美國境內兩座高聳邊界牆之間的狹長地帶紮營。

南牆標誌著美墨官方邊界，相對容易穿越，還有一些縫隙或地方容易攀爬。在許多地方有10公尺高的第2道北牆，將移民包圍起來。許多人想入境美國並自首，以尋求庇護。

路透社要求美國海關與邊境保護局官員解釋他們如何處置這些移民，但未能立即取得他們的回應。

法新社報導，在美國實施嚴厲的新移民政策前幾個小時，美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）說：「我們的邊界沒有開放。」

馬約卡斯強調，根據美國法典第8卷（Title 8）的新規定，越境者承將受嚴重後果，即使是申請庇護的人。

馬約卡斯說：「如果有人在今晚午夜後抵達我們的南方邊境，他們將被認為沒有資格獲得庇護，並會因為非法入境而承受更嚴重後果，包括至少5年不得入境且可能遭到刑事起訴。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）