台南市某國小女童上完4年級的性平教育課程後，在填寫回饋單時，提及曾於1年級下學期某日周末到校園玩，被目前已退休的李姓警衛，叫進警衛室摸尿尿的地方30秒，經校方通報及女童母親訴請起訴後，儘管李男否認犯行，但台南地方法院仍採信女童的說詞，依強制猥褻罪重判4年。

判決指出，李男於2010年起至2019年止，在台南市某國小擔任警衛，平時於學校大門警衛室備勤。2019年2月至同年7月間某個周末下午，李男趁警衛室無人之際，邀請女童入內看電視，並利用對方獨自在警衛室時，將手伸進女童內褲撫摸下體，再將手伸入對方衣服內，撫摸肚子、胸部，並親吻嘴巴，強制猥褻得逞。直到女童升上小四接受性別平等教育課程時，課後向老師表示她的遭遇，經師長通報，此事才曝光。

庭訊時，李男坦承，曾趁女童在警衛室看電視時，未經同意即將手伸入她衣服內，撫摸肚子、胸部，並親吻嘴巴，但否認將手伸進女童內褲撫摸下體；還辯稱，準備程序時曾對撫摸女童下體的犯行認罪，只是因為要與女童及家長試行和解，事實上並沒有摸過女童下體。

不過，女童證稱，一年級下學期某個周末下午到學校玩，當時校園內沒有其他人，返家時在警衛室看到李男，對方叫她進去警衛室看電視，與對方一起坐在床上看電視。後來對方將手伸到內褲內，摸她尿尿的地方約30秒，她受到驚嚇，即向對方表示不要這樣後，便跑回家。

女童還指出，由於害怕被家人打，所以並未告知家人；直到4年級上課時，導師在課堂上請大家寫下有無被傷害的經驗，因為常常想起此事，且想到的時候感覺不舒服，才將此事寫在紙上。

女童導師也作證說，她要女童不要害怕，她會處理；後來女童母親向她表示，有詢問女童第一時間為何沒有告知家人，女童表示怕貪玩被罵。

雖然李男律師認為，李男將手伸進女童內褲內撫摸下體，只有女童單一指述，並無其他補強證據；但台南地院認為，李男多次於偵查及審理中自陳，確實以徒手撫摸及親吻方式對女童猥褻，足認女童所言非虛；加上女童在偵查、審理期間的歷次陳述均一致，如非親身經歷且記憶深刻之事絕難如此，同時又有多項補強證據，足以佐證真實性。

合議庭審酌，李男與女童家人相識，卻為滿足一己淫慾，竟對當時年僅6至7歲女童，違反其意願猥褻，不僅破壞其性自主決定權，也戕害女童身心健康及人格發展，使女童迄今仍為此夜晚難以安眠；且女童審理時也表示希望法院處罰對方，母親亦希望從重量刑，依法量處其刑。

台南地院強制猥褻國小女童警衛