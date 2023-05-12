一名陳姓男子據傳經常攜槍在虎尾地區交易毒品，他與女友居無定所，虎尾分局布線展開緝捕行動，掌握陳男位於大埤鄉的租屋處，日前與斗南分局合力追捕，破獲陳男的租屋處有大量改造手槍工具，切台1台、電鑽1組、車床1臺、裁切器1組、改槍工具1批、海洛因的壓模器3組，宛如小型兵工廠。

警方日前掌握陳嫌與女友的外出時機，跟追到大埤鄉時，通知斗南分局同仁合力查緝，在其租屋處巷口前後包抄，陳男一度企圖衝撞偵查車，最後仍束手就擒。

警方於車內起出改造手槍2把、子彈39顆、彈頭7顆、彈殼15顆、底火皿1包、槍管6支、毒品海洛因21包毛重10.43公克、安非他命11包毛重28.6公克、智慧型手機5支、現金12萬3100元。

訊後犯嫌對於所涉犯行坦承不諱，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條移請雲林地方檢察署偵辦，雲林地方法院法官裁定羈押。

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