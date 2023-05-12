今天是國際護師節，新北市長侯友宜今天在臉書貼文感謝護理師辛勞，他指出，除了感謝，護理師執業率不斷下降，背後的原因，不僅是疫情的影響，長年高風險、高壓力、過勞、薪資等問題，也是政府必須要嚴肅以待的事，有效改善護理師的職場環境，提升全民對於醫護專業的敬意，才能成為護理師們最有力的後盾。

侯友宜今天在臉書以「護理師，是人間的天使，用羽翼守護著你我。」為題指出，今天是國際護理師節，起源於紀念南丁格爾的生日。在戰爭的歲月中，南丁格爾帶著白衣天使們前進戰事第一線，將許多傷員從鬼門關前救了回來，同時她也致力於護理教育，培育護理工作者，匯集點點微光，照亮世界更多角落，在她身上，看到的不僅是溫暖、堅定的力量，更是大時代裡「和平與愛」的象徵。

侯友宜說，藉由這個日子，我們要一同向所有的護理師致敬，在這幾年的疫情中，醫護人員如同南丁格爾穿梭在戰場，面對威脅生命的病毒，毫無畏懼，一心守護全民的健康，以專業能力與救人的信念，成為新北市、全台灣最堅強的堡壘。