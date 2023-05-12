壽山動物園為改善園內老舊環境，利用疫情期間進行新動物園運動，園內許多設計都依動物的習性進行改造，其中全新打造的黑熊新家，除了增加黑熊的外棲地活動空間外，並保留樹木讓黑熊得展現攀爬習性，讓遊客看到體型龐大的黑熊，靈活地在樹木爬上爬下。懸掛在空橋下的動物觀察廊道，也能在不干擾動物的情況下看到黑熊戲水的可愛模樣，讓遊客感受到動物愜意活動的自然樣貌。

黑熊在棲架上呈現慵懶睡姿(高雄市觀光局提供)

壽山動物園目前共有4隻黑熊，在改建前只有兩個展場，黑熊以輪流的方式待在展場與獸舍間，本次透過新動物園運動，特別打造出三個黑熊展場與一座黑熊山屋。考量黑熊是獨居性動物，在規劃時特別設計讓每隻黑熊都能有各自獨立的棲地活動環境，搭配保育員每日將食物分散在展區內高低不同位置擺放，來提高黑熊的覓食樂趣。

黑熊「瑪莉」老奶奶把腳架在牆上，舒服的睡著。(高雄市觀光局提供)

動物明星黑熊「黑皮」及「波比」是園區分別於92及93年自然繁育成功的黑熊，他們在新展區內適應良好，不時在戶外樹木上展現攀爬美技，如果聞到彼此的氣味時也偶爾會在相隔的展場中間挖掘地面或徘迴。年逾30的奶奶級黑熊「瑪莉」日前也被遊客目擊將背部靠在石頭上抓癢，舒適愜意的生活讓她邊搔癢還高舉右手一邊扭動，就彷彿在向遊客揮手。

「波比」在棲架上津津有味地享用食物(高雄市觀光局提供)

圖說:「波比」在棲架上津津有味地享用食物(高雄市觀光局提供)

中山大學生物科學系張學文老師表示，熊科動物主要是以嗅覺來探索，主要的視線集中在平視角的前方，而空橋的參觀介面搭配擴張網的運用，可以將觀賞者的輪廓隱蔽，降低遊客對於動物的視覺干擾，提供給動物不受打擾的活動空間。所謂刻板行為是指高頻率重複一成不變又沒有明顯的功能目標的動作；動物行為的判斷需要一段時間進行觀察，無法透過一時的畫面就判定即屬刻板行為。更遑論若有另一隻雄性黑熊在附近，可能會因為聞到同伴的氣味而顯得躁動。

「波比」爬上棲架站姿眺望(高雄市觀光局提供)

觀光局指出，新動物園運動是以打造「動物友善之地」為主要目標，將動物內舍變得明亮通風，人類則以不驚擾的方式近距離觀察動物，提升動物福利與保育的同時，也兼顧人類生命教育之目標。在工程規劃設計期間，以公民參與模式採納多方建議，邀集國內野生動物領域專家及動物保育團體召開說明會提供寶貴意見並納入規劃設計。透過空橋連結各個動物展場，營造無障礙動線及空中觀賞視野，並提供動物夏季遮蔭的功能，讓遊客以不驚擾動物的方式穿越展場並結合環境教育設施，深化遊客體驗保育工作重要性。

黑熊爬上樹梢眺望園區景緻(高雄市觀光局提供)

新動物園運動總經費5.5億元，是由高市府與企業攜手共同改造。另外依照102年所訂定的「高雄市壽山動物園動物認養辦法」第8條，由認養人指定用途，捐款改善動物圈養環境或展場更新，以提升園內圈養動物的福祉。此外，為兼顧遊客服務品質提升，市府也投入預算改善遊憩環境介面，包含入口意象及親水廣場等，讓壽山動物園成為最佳的旅遊選擇。