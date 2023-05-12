朱立倫今出席母親節活動。（李奇叡攝）

鴻海創辦人郭台銘10日晚間拜會民眾黨主席柯文哲，今早柯文哲親自證實此事，國民黨主席朱立倫被問到相關問題時，強調擔憂的會是民進黨，並表示，一定有掌握郭台銘跟柯文哲的動向。

郭台銘近日夜會民眾黨主席柯文哲，柯文哲今早受訪時證實，郭台銘先行與他聯絡後，於10日晚間10點到他家拜訪。

朱立倫今出席母親節活動，會前受訪時被問到相關問題時，表示郭台銘跟柯文哲見面，擔憂的會是民進黨，可能過兩天看到新北市長侯友宜和柯文哲見面，擔憂的又是民進黨。

朱立倫說，就是希望以這樣的角度，讓所有的在野朋友能夠團結，無論是在總統大選、立委選舉以及各項議題上，都能夠團結合作。

媒體追問，是否在17日宣布徵召總統參選人前，有掌握郭、柯兩人動向？朱立倫露出神秘微笑，表示「一定是有的」。

而聯電榮譽董事長宣明智16日將辦挺郭宴，是否影響17日的徵召時程？朱立倫強調「我們下周一定會推出最強候選人」，而在這段期間不管任何聚會、活動，只要對團結有益，匯集一切力量，大家都做，沒有問題。

至於挺郭宴是否會給黨中央造成壓力，朱立倫堅定表示「從頭到尾我都非常堅定」，希望尊重所有社會大眾共同的意見，包括科學的數據、立院黨團成員、重要縣市長的意見，「這些從來沒有改變過，我們就一步一腳印，按照這樣的步伐來做」。