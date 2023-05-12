教育部體育署持續補助各縣市打造全民運動環境，台中市烏日區全民運動館於12日上午舉行開工動土典禮，教育部葉丁鵬參事及台中市盧秀燕市長代表為工程祈福平安順利，該館預計114年5月31日完工，將提供台中市民安心使用的優質友善運動設施與運動環境。

近年來健康意識抬頭，國民運動風氣也日漸興盛，為了保障全體國民平等享有優質便利、友善安全的運動場館及設施，體育署自 110 年起推動「充實全民運動環境計畫」，編列預算協助各縣市政府興建全民運動館，使全國民眾無需顧慮天氣影響，四季隨時都有運動健身的場所。

為打造適合全民運動的環境，體育署於110年4月13日核定補助新台幣1億元，與台中市政府攜手打造烏日區全民運動館，將設置兒童運動中心、新型態健身房、綜合多功能球場、全齡體能訓練場、瑜珈教室、韻律教室等多項設備，館內全齡化的設計，將使兒童與各年齡層民眾皆可獲得最佳的運動設施。

體育署表示，烏日區全民運動館完工後，除了提供優質運動空間，增進民眾健康及生活品質，更能吸引各年齡層的朋友投入運動、享受運動，鍛鍊健康體魄，達到營造優質友善運動環境目標。