俄羅斯軍方部落格先前在通訊軟體Telegram寫道，烏克蘭方面在巴赫姆特（Bakhmut）城南和城北取得進展，並有些暗示親基輔部隊的反攻行動已開始。莫斯科隨後否認軍方部落格所說內容。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也曾表示，烏國反攻行動尚未開始。

俄羅斯國防部在Telegram貼文說：「在個別Telegram頻道流傳的聲明稱，在前線不同地區的軍事接觸已『突破了防禦』，其內容與現實不符。」

俄國防部在聲明中表示：「特別軍事行動區的整體情況都在掌控之中。」所謂特別軍事行動是引用克里姆林宮對烏克蘭戰爭的描述說法。

路透社報導，俄羅斯國防部感到有責任發布聲明，此一事實反映出莫斯科體認到這是個「非常艱困」的軍事行動。

烏克蘭軍事分析家穆西延科（Oleksandr Musiyenko）說，基輔的支持者也明白，烏方反攻行動的結果，「可能不會將俄軍完全趕走，而俄羅斯在所有占領區也不致於徹底失敗」。

穆西延科告訴烏克蘭NV電台：「我們必須為戰爭持續到明年，或可能在今年結束，做好一切準備。這完全取決於每場戰鬥情況發展。我們不能保證反攻行動將會如何發展。」 （譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）