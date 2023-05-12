有意角逐高雄第6選區立委的高市議員黃紹庭在黨內初選電話民調前提出自己的6大參選政見與6大政績，希望獲得選民支持。（黃紹庭提供／洪浩軒高雄傳真）

有意角逐高雄第6選區立委的高市議員黃紹庭在黨內初選電話民調前提出自己的6大參選政見與6大政績，希望獲得選民支持。（黃紹庭提供／洪浩軒高雄傳真）

2024大選即將到來，國民黨區域立委初選如火如荼進行，有意角逐高雄第6選區立委的高市議員黃紹庭在黨內初選電話民調前提出自己的6大參選政見與6大政績，希望獲得選民支持，順利贏得黨內初選，並前進立法院為高雄民眾爭取更多權益。

黃紹庭12日提出「推動高鐵進高雄市區」、「推動興達電廠燃媒機組降載、提早除役」、「推動都市更新，老舊社區重建」、「積極推動台積電到高雄設廠」、「打造高雄成為完整的半導體產業鏈城市」、「全面禁止販售捕獸夾與山豬吊」等6大政見。

此外，黃紹庭說明自己的6大政績，包括成功推動「一區一長照據點」、「公幼從3成提升到7成」、「廣設公共自行車」、「大眾運輸捷運黃線動土」、「爭取經費推動老舊傳統市場與商圈更新與特色化」、「長期關注、救援毛小孩議題，並成功推動寵物晶片植入，防止棄養」。

「前進立法院，我準備好了！」黃紹庭表示，民進黨中央、國會全面執政，目前高雄8席立委清一色全都是民進黨籍，執政黨立委淪為大小姐跟行政院的橡皮圖章，不僅擋BNT、擋高鐵進高雄市區、放任興達電廠汙染高雄空氣、高雄發電在地還停電。所以他決定挺身而出前進立法院，為高雄民眾爭取更多應有權利。