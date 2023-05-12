白心儀逾20年新聞資歷，主持風格溫暖而有力量。（三立提供）

《台灣亮起來》播出近18年，將邁向800集的全新里程碑，也將推出3.0全新企劃，特別延攬多年來深耕人文風土及生態議題，資深的新聞節目製作人白心儀加入新聞團隊，擔綱新一任主持人。

白心儀逾20年新聞資歷，主持風格溫暖而有力量，擅長人物故事的敘述，也長年關懷台灣動物議題，愛土親土的形象與《台灣亮起來》不謀而合，白心儀表示：「全新任務真的讓我熱愛台灣的心再次亮起來，我們會讓更多默默努力打拚的臉孔，躍上大螢幕，記錄他們與土地的連結，還會收集更多代表台灣的味道，讓台灣感動這世界更多的地方。」

白心儀也將繼續發揮生態紀實的長才，在生態動物議題的採訪製作，深具口碑且盛名遠播，英國BBC為拍攝台灣飛鼠和穿山甲，抵達台灣的第一站就是拜訪白心儀請益，「BBC的團隊說會架軌道裝吊臂，我笑說我就是兩個攝影記者，加兩罐防蚊液，對於我土法煉鋼的拍法，他們很驚嘆覺得不可思議」。她也表示：「我一直想拍到台灣黑熊，紀錄牠們在棲地出現的身影，希望可以和三立團隊一起圓夢。」

白心儀說《台灣亮起來》將會更貼近大眾關懷，發掘所有值得被尊敬推崇的人事物，「凝聚在地人物的情感，向上的力量就會更強大；對大自然有更多關愛，才會找到拯救地球的解方」白心儀也將開設全新的網路平台「白心儀的明日世界」，紀錄分享工作中的一切。《台灣亮起來》14日起，每周星日下午1點在三立新聞台播出。