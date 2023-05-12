彰化縣某幼兒園於去年10月，一名男童遭教保人員大力拉扯手臂、撞擊書櫃，導致手臂挫傷。王婉諭今與受害者家屬共同召開記者會，控訴彰化縣教育處行政調查疏失，不讓家長觀看當日的監視器，更稱要等判決後才修復硬碟，也未讓家長參與程序，逕自做出未違反兒少權法的裁決，實屬片面及草率，要求教育部善盡督導之責任。

彰化縣某幼兒園於2022年10月12日發生男童遭教保人員大力拉扯手臂、撞擊書櫃，導致手臂挫傷，該施暴行為人於2023年4月獲判過失傷害罪，

受害男童的媽媽說，她在2022年10月12日接男童放學時，發現當時才2歲6個月的男童，手竟然痛得舉不起來。她當下立刻前去詢問老師，男童是否有跌倒，但老師否認，辯稱是因為男童攀爬書櫃，試圖隱瞞事實。

但根據家長所取得的29分鐘的監視器畫面顯示，男童並無攀爬書櫃，該名教保人員除了大力拉扯男童手臂，造成男童手臂挫傷，期間也有數次拉扯、推男童頭部等動作；此外，在畫面角落中，也顯示該名教保人員對另外一名孩子疑似有大力推頭部的情形。

男童媽媽表示，事發後孩子經常在半夜驚醒大哭，也會學習老師的動作，將父母的臉托住、扭轉，要求父母直視著他，家長辛辛苦苦賺錢送小朋友去上幼兒園，卻讓小朋友心裡一直都有陰影，實在難以接受，受害家長相當煎熬。

男童媽媽控訴，她向彰化縣政府教育處詢問硬碟恢復狀況，起初對方稱硬碟有問題，但後來一名科長表明，等司法訴訟結果出爐，他們不上訴，教育處才會復原硬碟。她質疑，是否她就無法討回公道？若教育處連硬碟都沒有恢復，要如何調查？

王婉諭指出，經查驗事發當日中午監視器影像片段後，發現該位教保人員疑似不當對待其他數名孩童之畫面，彰化縣教育處的調查，未說明如何處理其他孩子遭不當對待，家長每次詢問是否到觀看當天全日監視器畫面，教育處說詞反覆，先是說影像被覆蓋，後來又說要修復硬碟，再稱要等判決後才修復硬碟，家長至今求助無門。

王婉諭也說，教育處沒有修復硬碟、還原並檢視當日全天監視器影像畫面，逕自做出未違反兒少權法的裁決，實屬片面及草率。

王婉諭批評，彰化縣教育處及社會處在整起該案調查的過程中，均未依據教育部《直轄市及縣（市）主管機關處理教保服務機構疑似不當對待幼兒案件注意事項》之規定，讓該男童及其家屬參與程序，甚至直到家屬在司法過程閱卷時，家屬才看到彰化縣教育處調查結果。

王婉諭要求教育部針對彰化縣教育處未讓家長參與程序，及未將調查結果通知家長等程序缺失，善盡督導之責任，並使彰化縣政府落實目前已於3月1日施行之《幼兒教育及照顧法》相關規定。