其中，美系外資維持「買進」評等、目標價自149元略升至150元。日系外資看好電動車帶動長期毛利率提升，風險投報率仍具吸引力，維持「買進」評等、目標價自120元略降至118元。另一家美系外資則保守看待，維持中立評等、目標價自116元略降至115元。

美系外資認為，鴻海首季營收及營業費用率優於預期，顯示成本控管能力及營運效率提升，雖因認列夏普面板業務資產減損的投資損失拖累，導致獲利不如預期，但若排除此因素，獲利仍符合市場預期，並認為夏普未來幾季出現類似規模減損的風險較低，屬於一次性因素。

美系外資預期PC庫存調整將在6月完成，伺服器庫存調整將再耗時1～2季，配合最大客戶新款智慧手機將在第三季推出，將使鴻海下半年營收優於上半年。預期鴻海上半年營收將年減7％、淨利率為1.6％，下半年為年增4％、淨利率提升至2.8％。

美系外資雖考量首季業績及第二季展望，鑒於上半年營收下滑，將鴻海今年獲利預期調降13％，但認為電動車可望推動未來毛利率提升，且全球布局更能確保科技產品代工訂單市占率，對於下半年至2027年的獲利預期大致不變，維持「買進」評等、目標價小升至150元。

日系外資認為，鴻海首季財報憂喜參半，全年展望平淡。由於宏觀因素導致需求疲軟、以及新事業前期投資較高，預估鴻海今年營業利益將持平，明後2年在電動車貢獻下恢復雙位數成長。預期電動車將貢獻鴻海明後2年營收1～3％，若進展快於預期則有望調升。

由於首季業外認列轉投資夏普虧損，導致首季獲利低於預期，日系外資將鴻海今明2年每股盈餘預期調降5～14％，據此將目標價自120元降至118元，但仍看好電動車業務將帶動鴻海長期毛利率上升，使風險投報率具吸引力，維持「買進」評等不變。

另一家美系外資則認為，鴻海第二季展望低於市場預期，預估營收降至為1.3兆元，季減11％、年減14％。全年營運則受宏觀市場波動、多重產能擴張和新業務開發壓力，毛利率可能下滑。考量首季認列一次性虧損及毛利率承壓，將今年獲利預期調降8％。

美系外資認為，鴻海營運仍難逃近期宏觀波動影響，考量電動車製造和半導體等新事業仍處於資本支出、建置產能和專案開發的早期階段，直到2025年才會出現顯著營收貢獻，營運挑戰及機遇兼具，故維持「中立」評等，目標價自116元略降至115元。