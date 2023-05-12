喬山第一季營收70.35億元，年減6.5%，主要是市場缺工問題，影響部分健身房裝修及開幕，營收遞延到第二季認列。毛利則有不錯的表現，因全球海運費價格回落及原物料價格上漲趨緩等因素，毛利率持續上升，較去年同期大幅增加4.8%。整體來看，今年第一季因裝機向後遞延影響營收，加上大型秀展、海外差旅在疫情後重啟，以及內陸物流成本上漲等因素，費用較去年同期上升，單季歸屬母公司淨損6.47億元，每股虧損2.14元。

展望後市，目前喬山穩居全球商用健身器材市場第一大，觀察到近期二大秀場上的人潮湧入，以及健身房客人的成長態勢銳不可擋，今年喬山商用營收成長可期。家用市場需求經過2年的調整，預估於今年下半年回到常態，再加上集團旗下日本富士醫療器今年將擴大營運範圍，喬山全年合併營收可望再攀高。目前合併毛利持續拉升，在營收逐季放大的狀況下，效益將顯現。2023年喬山朝向營收、獲利雙雙成長的目標前進。

喬山日前公告4月營收24.1億元，年增12.3%，顯現第二季營收回到成長軌道，三大事業部門同步年增。由於今年疫情干擾已解除，全球健身房會員人數屢創新高，新開點及器材更換需求強勁，客戶目前加大拉貨因應，公司樂觀看待第二季營收將有高幅度年增，可望在單季重返獲利，且營收也將逐季增高。