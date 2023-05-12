湖南K435列車舞者命案追蹤：凶器如何帶上火車？案發原因成謎。圖為死者生前舞蹈表演。（澎湃新聞）

湖南K435列車舞者命案追蹤：凶器如何帶上火車？案發原因成謎。圖為衡山站安檢。（澎湃新聞）

澎湃新聞12日報導，27歲的舞蹈演員谷鞏，4日晚搭乘全球安檢最嚴謹的大陸鐵道運輸，在粵漢鐵路南下行駛的K435列車上，被凶手捅刺十數刀，搶救無效死亡。有吸毒史、刺傷等前科的36歲凶嫌賀振華，已當場被姍姍來遲的鐵路警察逮捕並刑事拘留。但是，凶器如何被帶上了火車？案發原因仍成謎。

澎湃新聞報導，5月4日晚上9點多，重慶人賀振華從湖南衡山站上火車，十多分鐘後在車上捅刺谷鞏，行凶工具是一把折疊刀。這把刀是如何通過安檢帶上火車的？多名接近衡山站工作人員透露，在車站安檢時，凶手應該是將刀具藏在下腹部，當晚值班人員疏忽未能發現。知情人士稱，案發數日後，衡山站兩名站領導及相關工作人員被停職處理。事後，衡山站安保力度明顯加強。

關於這起刑事案件的偵辦進展，廣州鐵路公安局稱，目前案件仍在偵辦中，待結果出來後將向社會通報。

去年，因父親中風，長年在外的谷鞏辭職回老家湖南耒陽。案發當天，谷鞏正要去耒陽，卻因此殞命。

位於湖南衡陽市衡東縣的衡山火車站，距南嶽衡山景區約20公里。

鐵路12306的客車資訊顯示，K435次列車準點到達衡山站的時間是21：36。當晚凶嫌賀振華坐上3號車廂，目的地衡陽站，37分鐘後抵達。

當時，死者谷鞏和母親稍早從株洲站上車，目的地耒陽市，也在3號車廂。

事發後，谷鞏的表姊發文稱，K435次列車從衡山站出發才十多分鐘，凶案便發生了，凶器是18公分長刀。

澎湃新聞報導，死者谷鞏的多名親戚說「他是一個非常優秀的舞者，我們很多演員都叫他谷老師，讓他給我們上課。」曾與谷鞏同事四年的張先生稱，他倆在廣東河源堅基藝術團工作過，「我們參加各種大型演出，2016年還參加了中央電視台聯歡晚會。」「他是一個好演員，也是一個好人。」

「這麼長的一把刀，你們怎麼可以讓他隨意地帶上車？」事發後一段視訊，谷鞏的母親與鐵路工作人員對話時哭訴。親屬也質疑，車站安檢有漏洞。

據2022年大陸國家鐵路局、公安部公布新版《鐵路旅客禁止、限制攜帶和托運物品目錄》規定，在「禁止託運和隨身攜帶」的物品中，管制刀具包括匕首、刺刀、佩刀、棱刮刀、獵刀、加長彈簧折疊刀等，還包括特殊廚用刀具、開刃的武術與工藝禮品刀具。

規定「禁止隨身攜帶但可以託運」的物品，包括刀刃長度超過60毫米的菜刀、水果刀、剪刀、雕刻刀等日用刀具。「刀刃長度不超過60毫米的日用刀具，可以攜帶上車。」

谷鞏遇害一案中，犯嫌行凶使用的刀具是把什麼樣的刀？至今諱莫如深。

澎湃新聞報導，從整體安檢流程來看，作為三等站的衡山站與其他火車站並無區別。進站口的安檢區域有兩台X射線安檢儀，客流量不大時一般只使用一台。旅客進站時，首先要經工作人員檢驗身分證件，然後將攜帶的包裹等物品放入滾動的X射線安檢儀。旅客自己通過安檢門後，手持金屬探測器的工作人員會對其進行掃描檢查。

對於案發當晚的安檢及事發後的處置情況，目前鐵路方面尚未發布資訊。谷鞏表姊透露，家屬已與廣鐵集團談妥賠償事宜。親屬正幫助家屬料理後事。

谷鞏遇害一案發生後，犯嫌賀振華身分也被揭露。在2014年和2017年曾兩次持刀傷人，2010年和2011年曾兩次被強制戒毒。賀振華2018年3月透露患有精神障礙，「不吃藥就惱火些」。今年1月才從精神病院出來，找工作比較困難，賀母卓女士稱，近年來兒子已有多次傷人前科，她也被毆打過。不知他為何去湖南。

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