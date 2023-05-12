美國有線電視新聞網（CNN）引述3名消息人士報導，副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）預計今年夏季離職。

其中兩名消息人士說，預計雪蔓在未來幾天內就會宣布即將去職的消息。至於誰來遞補職缺，目前尚不清楚。

雪蔓一直是拜登政府的核心人物。她非常專注於關鍵性外交政策目標與挑戰，包括美中關係。

雪蔓經常承擔一些較為艱鉅的外交職責。今年2月CNN報導，當時雪蔓和國務卿布林肯（Antony Blinken）在國務院召喚中國駐華府高層官員，就發現「中國的監視氣球」一事，非常明確地傳達美方訊息。

雪蔓2021年4月經聯邦參議院確認為美國副國務卿，是第一位擔任此職的女性。

雪蔓擁有深厚的外交政策專業背景，曾擔任美國與伊朗談判的首席代表，在歐巴馬政府時期簽訂與伊朗的核子協議，她也是柯林頓政府時期對北韓政策的關鍵人物。

一名熟悉此事的美國官員說：「雪蔓留下非常重要的職缺待補。」

值此之際，國務院也面臨其他人事異動；拜登府政府正準備提名歐布萊恩（James O'Brien）為歐洲事務助理國務卿。歐布萊恩目前擔任國務院負責制裁事務的最高官員，自俄羅斯去年全面入侵烏克蘭以來，歐布萊恩是美國制裁機制的核心人物。

美國國務院未立即回覆CNN的詢問。