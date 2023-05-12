為提供民眾驗車時，更便利繳交檢驗規費及交通違規罰鍰，交通部公路總局12日宣布，全國各地區已有319家汽車代檢廠，導入多元電子支付，並公告於監理服務網，民眾可多加利用。

公路總局表示，民眾可於汽車代檢廠使用多元電子支付種類，包含台灣PAY、SAMSUNG PAY、APPLE PAY、GOOGLE PAY、金融卡、信用卡等，但需負擔電子支付手續費8元。

公路總局統計，111年全國各代檢廠檢驗車輛數900萬餘輛次，且受檢車輛當日有交通違規，一整年160萬餘件，占全部檢驗車輛數17％，民眾可多加利用代檢廠代收或多元電子支付，繳交通違規罰鍰。

公路總局說，代檢廠代收交通違規罰鍰，包含車輛逾期未檢驗罰單，或有違反道路交通管理處罰條例第12條至第68條，且違規紅單左上角勾選得郵繳案件。

公路總局提醒民眾，車輛須依行車執照內頁之指定檢驗日期，辦理定期檢驗。如車輛檢驗應到檢日最後一天為假日，得順延至假日後第一個上班日辦理檢驗，惟如逾期辦理者，仍將依法舉發逾檢罰鍰。