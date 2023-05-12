東台第一季合併營收17.36億元，年增約4％，本業利益651.3萬元，匯兌收益約6百萬元，稅前淨利僅4.5萬元，本期淨損66.7萬元，每股虧損0.02元，與去年同期EPS為0.01元略減。東台表示，歐洲市場逐漸復甦，東台第一季合併營收較去年同期微幅提升，但受到利率持續攀升，利息等費用增加而侵蝕獲利，才會出現小幅虧損。

東台4月合併營收近4.37億元，年減11.90％；前四月合併營收21.72億餘元，年增0.61％。東台指出，東台目前在手訂單約53億，汽機車產業約占營收46％，航太業約占8％。以市場面分析，台灣及大陸兩岸市場營收占比約43％，歐美市場營收比重約37％，亞洲其他市場營收占比約20％。

東台指出，東台集團旗下法國PCI SCEMM，投資併購Cerimatec。主要提供自動化與智慧製造相關的軟硬體商品等整合型解決方案。期待透過其加入，提升東台集團在歐洲汽車整廠輸出的能量與並延伸拓展客群至雷諾等相關一級供應商（Tier 1），幫助PCI與東台集團增加歐洲地區客戶產品深度，醫療、航太領域發展，也近一步擴增東台集團產業多元化應用。