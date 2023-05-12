蔡逸帆(中)帶著丈夫、女兒到部落體驗大自然。（艾迪昇傳播提供）

蔡逸帆主持原民台節目《Lima幫幫忙》，以生動、流利口條受到觀眾喜愛，她曾表示媽媽是泰雅族人，自已有二分之一原住民血統，但不說不知道，外表時尚、都會感十足的蔡逸帆，是不折不扣的山野小孩。

蔡逸帆（左）童年依偎在媽媽的懷中。（艾迪昇傳播提供）

蔡逸帆從小在部落由外公、外婆帶大。（艾迪昇傳播提供）

蔡逸帆兒時因為父母事業正在發展，所以從小跟著外公、外婆在桃園復興鄉的山上生活，她說：「當年沒有嬰兒車、嬰兒床，我印象很深刻的是，外公將砍下的竹子交給外婆編織成大竹簍，再把我放進竹簍中，揹著去種菜。」沒洋娃娃、積木解悶，山林中的花草樹木都是她的玩具。

等到蔡逸帆長大一點，外婆背不動了，外公就在茅草屋外搭建一座鞦韆，方便他們可以一邊種植工作，一邊看顧著她，她回憶過往仍可感受外公、外婆對自己的疼愛，笑說：「很佩服自己可以一個人玩鞦韆，乖乖在旁邊等候外公外婆工作結束。」

在原住民部落中，家戶彼此相熟，常常串門子互通有無，蔡逸帆小時候長得可愛，不時會有紋面的阿嬤向她招手打招呼，當時她只感覺敬畏不敢親近，後來才知紋面在部落中是莊嚴的象徵，也是在這個時候，讓她對自己的原民文化有了初步認識。

《Lima幫幫忙》的Lima是南島民族與原住民族數字5與手的意思，有幫助、協助延伸之意。蔡逸帆一次到斐濟旅遊，參與當地的競賽活動，聽到工作人員講出「幾號」、「5號」等當地語言，而蔡逸帆發現兩個詞彙竟然和泰雅族語相同，她形容當下「驚呆了」，直呼不可思議：「沒想到越過半個地球，竟然可以聽見共通的語言，那種感覺很難以言喻。」

提到語言，蔡逸帆表示小時候聽得懂泰雅族語，但長大後忘了大部分，再加上母親過世得早，語言無法傳承到自己身上，讓她覺得十分可惜，動念將泰雅語言傳承給女兒，她帶著女兒接觸原住民文化，參與部落慶典，了解祖靈、文化、宗教的脈絡，女兒也開始跟著長輩學習泰雅族語，蔡逸帆欣慰表示：「學了這個語言，女兒以後可能是她這個世代中，少數幾位會講的人，能讓文化傳遞下去，實在太好了。」