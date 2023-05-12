不少學生出國比賽因經費不足需自己義賣籌錢，新北市議員翁震州要求市府給予補助，不要每次得獎前選手籌錢、得獎後市府收割功勞，新北市長侯友宜坦言目前的補助是杯水車薪，承諾要會請教育局評估。

翁震州指出，解封後，很多新北學生想出國比賽卻遇到沒有經費問題，為了出國比賽他們甚至要自辦義賣籌錢，詢問侯友宜目針對目前未達30人團體最高補助5萬元、30人以上不超過10萬元夠嗎？侯坦承「當然不夠，杯水車薪」。

翁震州說，台灣選手其實很有國際水準有實力，但沒有國際比賽經歷，不習慣文化時差與國際選手競賽，所以常會出槌應該增加他們與國際交流機會，習慣這些賽事，希望新北市可以給予學童補助。

教育局長張明文說，如是國家代表隊亞奧運或重點項目，中央會全額補助，教育局也會補助訓練經費；但現在國際邀請賽很多，孩子出國比賽機會比過去多，直言如經費全部要政府負擔，各縣市應該都做不到。

侯友宜則承諾，會請教育局評估，在經費能提升下，看能否多照顧些學童，也會評估每年有多少球隊會出去。