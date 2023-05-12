今天是國際護師節，跨黨派立委向護理團體獻花，感謝護理師辛勞守護全民健康。（王家瑜攝）

今天是國際護師節，跨黨派立委向護理團體獻花，感謝護理師辛勞守護全民健康。（王家瑜攝）

立委邱泰源（右二起）、陳靜敏、張育美、陳椒華等人12日舉行「有護理師才有未來」記者會，感恩護理師的辛勞守護全民的健康，並呼籲政府重視護理人員權益，杜絕醫療暴力，讓護理人員安心工作。（姚志平攝）

今天（12）日是國際護師節，國際護理學會（ICN）公布今年國際護師節活動主題是「有護理師才有未來」。跨黨派立委今天向護理人員獻花表示感謝之意，共同呼籲政府應重視護理人員權益，包括改善薪資待遇、設立護病比、遠離醫療暴力，長遠解決護理人力不足問題。

民進黨立委陳靜敏、邱泰源、國民黨立委張育美、時代力量立委陳椒華今天共同舉辦記者會，感恩護理師辛勞守護全民健康。陳靜敏表示，護理師在新冠疫情期間擔負第一線照顧責任，疫情過後也請國家社會繼續珍視、照顧護理師。

張育美表示，行政部門應更加重視護理人員權益，除了充實健康投資、提升健保給付，精進護理人員勞動條件外，也要防範護理人員受到醫療暴力威脅，「護理師是值得投資的，不能只是任勞任怨」。

陳椒華指出，護理人員工作吃重，在各級醫療機構人數占比超過一半，但待遇和勞動條件不佳，甚至受到暴力威脅，進而影響就業意願；未來將持續修法，護理相關制度和津貼一定要到位。

「護理人力不足是國家安全問題！」台灣護理學會副理事長蔣立琦指出，急診室裡一堆病患都在待床，但沒有足夠的護理人力，哪能開床收治病人？當他國用高薪挖角，台灣護理人才將逐漸流失。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜指出，全世界包括台灣都面臨護理人力不足的問題，希望政府積極投資護理，包括降低全日護病比、提高薪資至年薪70萬以上；培育人才也是投資的一環，希望藉由教育部、衛福部、國家發展委員會的力量，共同面對人才危機。