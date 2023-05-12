楊子儀先前客串三立台八《天道》，沒想到因為演得太好，製作方想加戲，他沒辦法加演，總經理一度淋著大雨親自到宮廟想找他談，他卻未露面，遭三立大動作發聲明封殺。今是他封殺後首露面，參加蔬食文化節，他面露遺憾地說，被封殺覺得有點可惜，「之前合作《天之蕉子》合作得很開心，原本是個善緣，現在這樣真的很遺憾。」他因為這次風波遭傳要退出演藝圈，他急忙闢謠說：「哪來的傳說？我不會！」

他解釋殺青當天，製作方就有提到可能會加戲，當時他就有明確表達沒有辦法配合，「我本來就沒有在接拍8點檔，2個半小時時間，要一天拍完本來就很辛苦，我覺得我的能力不到那邊。」而事後總經理親自到宮廟想找他談卻未見人影，他也解釋那時正在替阿西剪接將推出的新影片，手機開飛航模式，連宮廟的人都找不到他。

一向與人為善的楊子儀認為這次事件只是立場想法不一樣，「他們想加戲，我沒辦法配合，我們中間沒有共識。」但他相信未來還是會有合作的空間。《天道》已經上檔，楊子儀的戲分仍保留，他也有看播出。至於酬勞是否有領到？經紀人回應：「有申請了。」

而遭三立封殺他最捨不得的就是三立大樓供奉的關聖帝君，他說每回到三立一定會過去拜拜，「我應該要好好道別說一聲。」遭封殺這一個半月，他積極健身，還瘦了8到10公斤，「這段時間終於可以做想做的事情，可以推廣蔬食跟佛經。」

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