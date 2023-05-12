知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny），近日來台挑戰徒步環島，昨(11日)從苗栗頭份走到後龍的她，早上突然宣布休息一天，原因曝光後讓網友直呼不捨。

「企鵝妹」（柳允進）徒步環島行程昨(11日)來到第16天，目前從苗栗頭份走到後龍，路程後累積達到400公里，不過稍早無預警在Twitch發布通知，表示徒步環島計畫將暫停一天，接著透露背後原因：「計畫改變！我已經走滿400公里，但今天早上發現腿跟腳還是很痛，因此將休息一天，週末再繼續原定計畫，希望未來能沒有病痛繼續環島旅程」。

「企鵝妹」由於腿痛暫時休息一天。（圖／企鵝妹Twitch）

眼見企鵝妹宣布休息一天，讓不少網友紛紛哀號：「精神糧食沒了，今天上班改看什麼」、「今天休才對，六日流量比較高」、「根本是被一堆怪人搞到心累」、「徒步環島本來就累 但更累的是走走停停」、「之後有可能越休越多吧，身體傷害會累積」、「今天能專心上班了，看直播上班都分心」、「應該差不多了，負重走這麼多一定有受傷」、「懷疑她無法完成環島...怪人太多了」。

企鵝妹日前表示在環島旅程，感受到台灣人的熱情，原本非常樂意與粉絲合照和簽名等要求，但礙於得面臨好幾百種狀況，甚至連休息用餐都被打擾，眼見不可能滿足所有人要求，因此發聲明強調只接受拍照和簽名，其他要求一概拒絕。