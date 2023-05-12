畢業季將至，勞動部雲嘉南分署台南就業中心將在5月17日、18日、19日、25日、30日，一連辦5場次徵才活動，邀集服務業、量販業、百貨零售業、製造業、飯店業、客運業等33家企業，合計釋出超過800個工作機會。其中，有超過8成待遇逾30K，尤以吊卡車人員薪資最高上看65K，其次為土木工程人員60K，歡迎應屆畢業生、青年朋友或想轉職的民眾前來面試，加快就業的腳步。

台南就業中心說，首場徵才活動將於17日下午2點至4點在仁德運動公園舉行，參與徵才的優質廠商，包含萬國通路、仲偉企業、統全工程、雷音電子、豐盟麵粉、隆晟鋁業、瑞章精密等10家以上企業，合計提供200個以上工作機會。

18日上午10點至12點在南區新建路彰南里活動中心的現場媒合，預計邀集興南客運、激力、碳佐麻里、台灣珍有福、黑橋牌、福安工業、美全企業、全家超商、儒億科技等10家以上的優質企業，提供逾350個工作機會。

25日下午2點至4點在北區林森路三段振興里活動中心的徵才，預計邀意精研、GOGORO電動機車、台南大員皇冠假日酒店、大潤發、塔木德台南會館、富添工業、美全企業、統一超商等10家以上優質企業，提供逾200個工作機會。

另外，活動現場還提供履歷代轉專區供民眾投遞，受理海底撈火鍋、九乘九文具、台南維悅酒店、台南老爺行旅、香格里拉台南遠東國際大飯店、統聯客運、漢程客運、興南客運、和欣客運等9家企業的履歷代轉服務。

至於19日、30日的香格里拉台南遠東國際大飯店、台南晶英酒店飯店各1場參訪體驗暨徵才活動，提供工務人員、餐飲內外場人員、房務人員、洗衣人員、洗滌人員、維護安全人員、救生人員、機電人員、冷凍空調技術人員、櫃台人員、總機人員、訂房人員等60個工作機會，採預先報名或洽台南就業中心（06）237-1218分機324張小姐。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，該中心今年累計至四月底止，求才需求較去年增加7％，加上畢業季及暑假即將到來，廠商儲備人力需求增加，希望透過一連串的徵才活動，幫助勞僱雙方快速媒合。

就業中心還提醒青少年及新鮮人，應先做好求職前的「三大準備」，包括：面試前事先告知親友面試的地點，或請親友陪同、檢視欲應徵公司徵才廣告內容是否合理、主動蒐集徵才公司的資料，檢視自己要應徵什麼行業、職務；以及面試時要把握「七不原則」：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作等。