台中市綠營議員今天交通地政業務質詢時，要求中捷代理董事長林良泰下台。（張亦惠攝）

中捷代理董事長林良泰說，他願意道歉，中捷責無旁貸。（張亦惠攝）

興富發文心愛悅建案塔吊吊臂10日砸破隔音牆掉落中捷豐樂公園站旁軌道上，中捷列車撞上造成1死10傷，今天中捷承認吊臂掉落時電力系統即異常，綠營議員們認為，中捷可以阻止列車撞上吊臂，事故卻還是發生，且死者林淑雅被壓在車廂下51分鐘才被發現，要求代理董事長林良泰下台。

議員江肇國指出，事發到現在中捷謊話連篇，說煞車不及結果是列車啟動撞上，且這麼重大的事件，第一時間現場指揮官竟是該站站長，這是應有的作為嗎？列車12點27分45秒碰撞，但下午1點16分才發現林教授在車底，第一時間竟然沒有清查現場人員，董事長早該下台。

議員張芬郁說，中捷應加強緊急應變能力，原有的程序都在這次的意外經不起檢驗，要求檢討；議員陳淑華指出，這件事百分之百是人禍，包括建商工安、中捷有機會預防，但董事長還在「拍拍手」市民作何感想？

議員謝佳宜說，人員訓練內容要檢討；陳俞融則要求中捷拿出責任承擔。何文海指出，發生1死10傷意外昨天董事長還在拍拍手，這件事是盧秀燕上任以來最大的悲哀，要求中捷改進，董事長請辭下台。

議員謝志忠表示，事發3天了中捷有沒有責任？難道中捷不用向市民道歉嗎？代理董事長林良泰說，最大的責任在建商，要做到完美保護市民中捷責無旁貸；副市長黃國榮回應，市民搭捷運1死10傷市府有責任。

謝志忠要求林良泰離開議場，主席陳淑華裁示離開，接著質詢的國民黨議員羅廷瑋請林良泰回議場，並表示，主要責任在建商，次要責任在中捷，要求林對昨天的不當發言跟應變不當向市民道歉。林良泰說，他願意道歉，中捷責無旁貸。