112學年度大學申請入學第二階段指定項目甄試，各大學校系將從5月18日起到6月4日陸續舉辦，大學招聯會今(12)日表示，若考生於二階甄選時為新冠肺炎重症案例，可適用「大學申請入學管道因應疫情應變機制」，但需提出各地衛生局發放的隔離治療通知書佐證。

雖然新冠肺炎已自法定傳染病第5類改為第4類，不過疾管署仍規定，新冠併發症（中重症）確診個案，經醫師評估須住院隔離治療並通報，由公費支應隔離治療期間醫療相關費用，解隔條件不變。

大學招聯會提醒考生，若在二階甄試期間，因確診住院隔離治療的中重症考生，還是可適用已於4月12日公布過的112學年度大學申請入學管道因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情應變機制，考生若需要申請適用「大學申請入學管道因應疫情應變機制」，必須提出由各地衛生局所發出之「嚴重特殊傳染性肺炎隔離治療通書及提審權利告知」文件佐證。

大學招聯會執行秘書王文俊提到，國內疫情雖已趨緩，平日仍要做好自我衛生管理，隨時注意個人飲食與衛生習慣，勤洗手消毒、避免出入人潮擁擠的地方，若應考前有發燒等身體不適的症狀，記得盡快與應考校系聯繫，安排備用試場。