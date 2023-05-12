郭書瑤（左起）、許富凱、陶晶瑩、小鐘、曹佑寧、黃偉晉開心錄《哈囉!毛小孩》。（台視提供）

台視、衛視中文台《哈囉！毛小孩》明（13日）將公布執行長陶晶瑩，及4位實習生郭書瑤、許富凱、黃偉晉及曹佑寧，認證考試的成績是否合格。同時店內也湧入不少客人，邀請到「客家一哥」小鐘擔任小幫手。

小鐘持續單身好一陣子，陶晶瑩臨時起意替他牽線，便問同為單身的郭書瑤，是否會考慮向小鐘這樣的人做為對象，郭書瑤起先只給了一個尷尬不失禮貌的微笑，小鐘大笑：「這個表情讓我很沒面子，妳起碼也給老前輩一個面子嘛！有些人就會說『還不錯呀！』敷衍一下也可以。」郭書瑤想了想，稱讚小鐘：「幽默！」不料小鐘聽了則說：「這句更傷！」

當天店內湧進10組客人，當中不乏哈士奇、羅威那等大型犬隻，讓店內的大夥忙得不可開交，「美容組」郭書瑤和黃偉晉，為4隻活潑躁動的狗狗清潔美容。「膳食組」許富凱和曹佑寧備餐量也比平常大，陶晶瑩則是內外場到處跑招呼客人，一整天下來大家都累的說不出話。小鐘也克服心中恐懼，和大型犬羅威那玩起親親，雖然看起來還是有點害怕，但仍不忘自我解嘲：「哇！這是我5年來第一次接吻。」

得知其中一組客人即將公證結婚，但男方從未向女生求婚，小鐘立刻自告奮勇示範，向隔壁桌80歲的阿嬤下跪，將老人家逗得呵呵笑。小鐘幽默逗趣的談話讓店內隨時充滿笑聲，許富凱開心表示：「有小鐘哥在我們就可以專心的在廚房，感覺他真的好靈光。」，小鐘忙了一天也有感而發：「你們的工作真的很辛苦，而且需要愛心，忙起來真的累，但若是遇到投緣的狗狗，會覺得很療癒。」