一名女網友分享，偷看男友上廁所，意外發現對方小便完會用衛生紙擦尿道口，讓她大為震驚，引起網友討論，不少男網友坦言，如果手邊有衛生紙就會擦，要不然尿垢黏內褲會很不舒服。另有網友則說，在外面沒衛生紙的時候，都直接用手抹，再去洗手，引爆大批網友共鳴。

一名女網友近日在Dcard上分享，某天男友在家裡小便的時候，她好奇跟過去看，竟意外發現男友上完廁所以後，竟然會跟女生一樣，用衛生紙擦拭尿道口，讓她非常驚訝，因為她以為男生上完廁所只要甩一甩就好。

女網友表示，後來她也追問男友，為什麼小便完以後，會用衛生紙擦拭尿道口，如果在公共廁所小便也會這樣嗎？對此，男友想了一下就說，如果外面廁所也有衛生紙的話，他的確會特別擦。

貼文引起網友討論，不少男網友爆共鳴喊是真的會擦。「他說的是真的，有衛生紙的話就會」、「會！因為抖不乾淨，不要問我為什麼知道」、「有衛生紙就會啊 這不是很正常嗎」、「我也會，但在外面沒辦法只能抖一抖了」、「我會，因為尿垢黏內褲會很不舒服」、「沒擦超噁」。

另有網友誠實地說「我沒衛生紙都直接用手抹，然後去洗手！」不少人聽了笑歪喊＋1。「還以為只有我這麼噁」、「 笑死，我也是，根本抖不乾淨」、「還以為只有我這樣，謝謝你讓我知道我不孤單」、「我還以為只有我會這樣欸，原來我不孤單」、「兄弟算我一個」。