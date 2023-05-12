立法院今三讀通過《海洋污染防治法》修正草案，未來若未經許可，從事油輸送、海域工程、海洋棄置或其他可能造成海洋污染的行為者，可處100萬元以上，1億元以下罰鍰，並設立「海洋污染防治基金」，未來中央主管機關應向經其許可從事海洋棄置的業者等，徵收「海洋污染防治費」。

海洋污染防治法自2000年施行，因應台灣海域接連發生重大漏油污染事件，環保署自2017年啟動修法預告，中間經歷海洋委員會成立，轉移主管機關，行政院會3月30日審查通過「海洋污染防治法」修正草案，送交立法院審議，並在4月20日內政委員會初審通過。

三讀條文規定，非經中央主管機關許可，不得排放廢（污）水於與海域相鄰接區域或其向外1公里的海域，包含地質公園、自然保護區、國家級重要濕地、野生動物重要棲息環境、水產動植物保育區等。

若未經許可而排放廢（污）水於與海域相鄰接或其向外1公里海域者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金，而未經許可從事油輸送、海域工程、海洋棄置或其他可能造成海洋污染的行為者，可處新台幣1百萬元以上，1億元以下罰鍰。