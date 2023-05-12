台中捷運日前發生重大事故，建商興富發已非首次因重大職災被開罰，立院在野黨團今舉行記者會，王婉諭認為，應提高《建築法》罰則，建造業屬於高風險，職安署應列入勞檢預防和防範。
王婉諭說，興富發工安事件非首次，這起造成1死10傷的重大事故，卻只依相關規定開罰81萬元，裁罰力道不足；台中市議員吳佩芸表示，資產高達2000多億的興富發集團一再發生工安事故，每次都說會開罰，這次說會重罰，重罰卻只是幾十萬元，這不是「重重舉起，輕輕放下」嗎？
王婉諭指出，興富發不是第一次發生，而是惡名昭彰，應該要更積極處理，工地安全大有問題，實在讓民眾無法相信其建物完成後的居住品質及安全性。
此外，台中市政府火速開罰興富發建案的起造人、承造人及監造人，以違反建築法維護安全規定，總共開罰81萬元，但甚至引發第三方他人死傷，依照現行規定的罰鍰僅為6千元以上3 萬元以下罰鍰，對比無辜人命喪失，處罰力道明顯不足。
黨團將提出《建築法》修法，參考公平交易法立法體例，將重大工安事件的裁罰改以銷售金額來計算，除了大程度提高罰鍰金額外，也會針對遲未改善的情形納入按次連續處罰之規定，以保障社會大眾的公共安全。
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