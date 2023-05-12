滙豐預期未來數季香港經濟將延續增長趨勢，將今年香港經濟增長預測由3.8％上調至5％。明年復甦將進一步擴大，只是受到高基數效應影響，將2024年全年香港經濟增長預測由2.9％下調至2.5％。

跟進美國升息 香港上調基準利率至5.5％
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