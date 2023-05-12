滙豐預期未來數季香港經濟將延續增長趨勢，將今年香港經濟增長預測由3.8％上調至5％。明年復甦將進一步擴大，只是受到高基數效應影響，將2024年全年香港經濟增長預測由2.9％下調至2.5％。
香港今年經濟增長預期 滙豐調高至5％
香港信報報導，滙豐環球研究報告指出，隨著香港經濟復甦步伐較預期快，將今年香港經濟增長預測由3.8％上調至5％。滙豐指出，香港在經濟復甦方面開局良好，首季經濟按年增長2.7％，主要受惠於本地需求按年上升12.5％，以及大陸訪港旅客數字回升。
香港信報報導，滙豐環球研究報告指出，隨著香港經濟復甦步伐較預期快，將今年香港經濟增長預測由3.8％上調至5％。滙豐指出，香港在經濟復甦方面開局良好，首季經濟按年增長2.7％，主要受惠於本地需求按年上升12.5％，以及大陸訪港旅客數字回升。
滙豐預期未來數季香港經濟將延續增長趨勢，將今年香港經濟增長預測由3.8％上調至5％。明年復甦將進一步擴大，只是受到高基數效應影響，將2024年全年香港經濟增長預測由2.9％下調至2.5％。
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