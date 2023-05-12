上證綜指12日半天收盤跌0.4％報3,296.38點，成交值人民幣（下同）2,446.95億元。深證成指半天收盤跌0.47％報11,090.38點，成交值3,015.15億元。

包括紡織服裝、中藥、網路電商概念漲幅居前，遊戲、傳媒、貴金屬板塊較大。紡織服裝如紅蜻蜓、七匹狼、彩蝶實業、九牧王、揚州金泉等多股走強。

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