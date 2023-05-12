40歲「無負評女神」林依晨2015年與交往2年男友林于超結婚，婚後生下一女，家庭幸福，近日突傳兩人婚變，經紀人已代為否認。林依晨過去和不少圈內男神傳緋聞，為何最終情歸林于超？她曾分享參加表姊婚禮，結束後一行人「續攤」唱歌，林于超貼心拿出一條圍巾讓林依晨遮臉，以免她公眾人物身分曝光，讓林依晨對林于超的貼心印象深刻，也圍住了兩人感情。

林依晨過去在訂婚宴上分享和林于超的戀愛故事，表示當年參加表姊婚宴，大家準備去唱歌時，林于超因擔心林依晨被狗仔或民眾認出，主動拿出一條圍巾讓她遮掩，林依晨說當時就愛上了林于超的氣味，「想聞一輩子」，兩人交往後約會都相當平民化，第一次牽手竟然是在捷運上，因列車晃動，林于超伸手抓住林依晨怕她跌倒，也牽住女神的心。

至於兩人的初吻，林依晨分享是在家附近的暗巷，因當時林于超要回美國，道別時突然擁抱親吻了林依晨，讓她害羞愣住好幾秒，開玩笑說演過這麼多部偶像劇，沒想到第一次真實劇情發生在自己身上，林依晨更形容，林于超就是她的真實版「大仁哥」，也表示：「如果說，我是把別人感受放在自己前面的人，他比我還嚴重。我們都喜歡照顧別人，所以很適合在一起。」

2021年微博上首次傳出林依晨婚變，不僅指林依晨在夫家卑微得要天天早起送公公出門，更稱林依晨在家裡很辛苦，從不敢在老公面前放屁，林依晨當時聽到這問題只是尷尬微笑，沒有正面回應，老公林于超私下則吐槽林依晨在他面前早就沒形象， 委屈說：「他們是不是不知道妳都用臭屁攻勢攻擊我？怎麼妳體貼我跑去外面放，我反而被人家說是大男人？」。